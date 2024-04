Iza revela motivo para ter cancelado show no BBB 24: “Tive um sangramento”

Iza contou tudo sobre o cancelamento do seu show na final do BBB 24 em entrevista ao Fantástico. A musa, que anunciou a sua gravidez na semana passada, relatou que teve um pequeno sangramento e seguiu as orientações médicas para que ficasse de repouso.

“Eu precisei cancelar alguns compromissos. Eu tive um pequeno sangramento. Meu médico pediu para ficar quietinha para que aquilo não evoluísse”, disse ela.

Agora, Iza reduziu a agenda de shows, mas não quer ficar longe dos palcos durante a gravidez. “No Rock in Rio, eu vou estar com uma barriga de oito meses. Imagina eu estar em cima de um palco grávida, é algo que eu sonho muito”, declarou.