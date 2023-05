Isis Valverde revela pausa em vida amorosa antes de conseguir se relacionar novamente

Atriz contou detalhes sobre sua separação de André Resende, pai do seu filho, Rael, à revista Quem

Contei para vocês que Isis Valverde está vivendo um romance intenso com o ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz. O que a gente ainda não sabia é que a atriz demorou para pegar o romance com o empresário, afinal, demorou cerca de um ano para voltar a namorar depois do seu término com André Resende. Isis contou detalhes sobre o tempo de recolhimento à revista Quem.

“Assim como tudo na vida, ciclos terminam e outros começam. Para mim, demorou um ano, mas tem gente que demora mais. Chega um momento em que a gente está disposto a iniciar uma nova fase. Estamos vivos. Cada relacionamento, seja amoroso ou de amizade, é bem-vindo”, disse a atriz.

Valverde ainda fala sobre a aceitação de Rael, de 4 anos. “Acho que a gente tem que organizar a nossa vida pensando se a gente está disponível. Se você está disponível, seu filho vai estar. Ele sente o amor. A criança é tão pura que sente junto esse amor”, refletiu.