Isabelle Nogueira vibra com a vitória do Boi Garantido: “Vencemos, meu povo de alma vermelha!”

Ela brilhou no BBB 24, mas em Parintins… Isabelle Nogueira reina absoluta! A musa amazonense está em puro êxtase após o Boi Garantido conquistar sua 33ª vitória no tradicional Festival Folclórico de Parintins, e claro que ela não ia deixar de exaltar o boi vermelho que representa há mais de uma década!

“Vencemos, meu Boi Garantido! Vencemos, meu povo de alma vermelha!”, declarou emocionada no Instagram, aos gritos virtuais de sua fiel torcida.

Com o tema “Boi do Povo, Boi do Povão”, o Garantido incendiou a arena, e Isabelle foi um dos grandes destaques do espetáculo, com transformações de tirar o fôlego e figurinos arrebatadores. Em três noites, a cunhã virou onça, urubu e arara, num desfile de força, ancestralidade e arte que parou a internet!

Na sexta (27), ela abriu o festival como uma onça poderosa, vivendo a lenda indígena Tapyra’yawara.

No sábado, chocou com uma entrada sombria de urubu, encarnando a épica Tamapu.

E no domingo, a consagração: Isabelle surgiu como arara vibrante, encerrando a festa em alto estilo e liderando um balé em celebração à força feminina!

Rainha dentro e fora do palco, a ex-BBB virou embaixadora da cultura amazônica e mostrou que sua força vai muito além do reality show. No Festival, ela brilha como item 9, a cunhã-poranga, símbolo da mulher indígena mais bela e guerreira.

Parintins aclamou, a torcida gritou, e o Brasil inteiro se rendeu: Isabelle é Garantido, é cultura, é emoção!