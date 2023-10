Isabel Teixeira diz que ‘Elas por Elas’ ajudará mulheres a entenderem o feminismo

A atriz deu um entrevista exclusiva para a Revista Caras e contou detalhes sobre o folhetim que ganhou uma nova roupagem nas telinhas da Globo

‘Elas por Elas’ está ganhando o coração das minhas noveleiras de plantão com um elenco de peso e uma trama pra lá de emocionante. Isabel Teixeira contou detalhes sobre o desenrolar da história e não deixou de dizer que no meio de tudo, as mulheres que assistem poderão entender mais detalhes sobre o feminismo, fazendo uma forte reflexão sobre empoderamento feminino.

“Sim, eu acho que a novela vai incentivar as mulheres a mudar o olhar, por ver também o atrito, a competição e por ver em personagens como o da Renê, que é interpretada pela Maria Clara, que traz a escuta, uma força feminina de uma energia feminina e o embate dela com a minha personagem, por exemplo, é um olhar que entende o problema, quer abraçar as diferenças. É muito bonita essa personagem”, disse.

Isabel interpreta Helena, que é casada com Jonas, Mateus Solano, que se reaproxima de Adriana, Thalita Carauta, sua ex-noiva. “A personagem que eu interpreto é movida a rivalidade feminina. Ela é tão movida, que a gente vai ver o quão nocivo isso pode ser para ela mesma, para quem tá em volta”, conta.