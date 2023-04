Irmão de Virgínia diz que foi assediado por mulher: “Foi tudo uma armação”

O empresário William Gusmão afirma que estava bêbado e que não se lembrava do beijo que viralizou na web.

Eita que essa história está rendendo. Após ter sido flagrado traindo a sua esposa, que está grávida, o empresário William Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca garantiu ao colunista Leo Dias que ele foi assediado e vítima de uma armação.

“Foi tudo uma armação. O próprio vídeo já é a prova. Era um casal de namoradas, duas mulheres. Uma estava gravando, eu estava parado no carro, aí a outra veio pra cima de mim”, afirmou William.

🚨VEJA: William, irmão de Virgínia, traindo a atual mulher em Goiás, que está grávida do primeiro filho do casal. pic.twitter.com/Y21e2eGMgc — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2023

Continuando, o empresário conta que estava totalmente alcoolizado e que nem se lembrava do beijo que foi gravado e viralizou na web.

“Eu fui embora do local, as duas armaram uma arapuca, eu estava alcoolizado. Estava esperando meu amigo para ir embora. Tanto é que eu fui embora de lá com meu amigo depois, eu nem lembrava disso. Não troquei carinho com ninguém”, relatou o irmão da influencer.