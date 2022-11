Intolerância religiosa: Pétala relaciona umbanda a “coisa do demônio”

Em conversa com Bia Miranda ela conta que sua pastora a mostrou um vídeo que uma pessoa girava a cabeça

Já disse para vocês que não tolero a intolerância religiosa nem nada do tipo, né? A Fazenda continua dando um show de horror nesse quesito e a nova pérola veio de Pétala, que relacionou a umbanda a uma “coisa do demônio”. Em conversa com Bia Miranda, ela conta que sua pastora mostrou um vídeo em que um cara girava a cabeça.

“Ela falou assim: ‘Pétala eu tenho vídeo’. Ela disse que o cara girava a cabeça, dava uma volta na cabeça. Ela diz que esse dia eu não tinha visto nada igual, sabe quando estão fazendo trabalho desses trem de macumba eles bebem pinga e não ficam bêbados, tá repreendido em nome de Jesus”, disse ela.

Não é de hoje que os participantes da Fazenda têm dado um show com as aberrações que dizem dentro do reality. Afe, já cansei de falar que umbanda não tem ligação nenhuma com demônio, isso tem nome: intolerância religiosa!