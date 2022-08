Internautas reagem após filho de Leonardo homenagear padrasto nas redes e não citar o pai

Sabe aquele ditado famosoooo: “pai é quem cria”, eu ainda complemento, pai é quem dá amor, carinho, atenção, que dedica seu tempo ao outro e temos aqui um exemplo. No último domingo, 14, vários famosos publicaram homenagem ao dia dos pais. Porém, o chamou a atenção do publico foi a ausência do cantor Leonardo na homenagem de seu filho caçula com Naira Ávila.

“Feliz dia dos Pais pra esses caras tão importantes em nossas vidas amo vocês, obrigado pelos ensinamentos!”, escreveu o ator em sua página do Instagram, acompanhado de fotos dele com o padrasto Danilo Tuffi.

Em alguns comentários, seguidores do ator questionaram a ausência de Leonardo: “Ele está certo, gosto do Léo mas só é presente na vida do Zé, então ele tem que homenagear quem é presente presente na vida dele. Quem não passa por isso, NUNCA vai entender.” Escreveu uma seguidora. “Leonardo só colocou no mundo”, escreveu outro seguidor.