Inimiga da tecnologia, Madonna proíbe que sua imagem seja recriada por hologramas, após a sua morte 

O jornal também revela qual será o futuro de toda a fortuna que a rainha do pop deixará após a sua morte.

De acordo com uma testemunha não identificada, o jornal britânico The Sun afirmou que, a nossa eterna rainha do pop, Madonna, proibiu que, após a sua morte, a sua imagem seja recriada por hologramas, como aconteceu com a icônica cantora Whitney Houston.

“A turnê de Whitney Houston com uso de hologramas foi criticada, e Madonna se recusa a permitir que executivos famintos por dinheiro façam o mesmo. Ela passou sua vida toda dando ordens e mantendo sua relevância cultural. Não há chance de ela deixar todo o seu trabalho ser manchado.”, afirmou a fonte.

Além disso, o jornal também afirma que, segundo a mesma fonte, Madonna já deixou decidido qual rumo os seus direitos de imagens e de música irão tomar. Segundo a fonte, Madonna dividirá tudo, em partes iguais e dará para os seus seis filhos, Lourdes Maria Ciccone Leon, Rocco Ritchie, David Banda Mwale Ciccone Ritchie, Mercy James, Estere Ciccone e Stelle Cicone.