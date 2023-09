Ingrid Guimarães rebate comentários sobre sua idade

A atriz rebateu o preconceito contra o envelhecimento das mulheres e a pressão estética da mídia e dos holofotes diante da idade

Estourou a boca do balão! Ingrid Guimarães soltou o verbo diante da pressão estética e o preconceito diante do envelhecimento das mulheres. A atriz fez um desabafo de tirar o chapéu e rebateu o etarismo de frente, dizendo que as mulheres sempre se pressionam por uma estética utópica.

“Ganhei o selinho ‘Tá bem pra sua idade’. É mais disputado que o verificado do Instagram. Mas será que é bom mesmo?”, iniciou a comediante. “Você tá bem para a sua idade, mas só para a sua idade. Comparando com outras idades, você não está TÃO bem. Todo mundo achou que você estaria velha nessa hora, mas você deu a volta em todo mundo. Você escondeu que está velha.”

Ela ainda completa: “Será que eu tenho que malhar mais? Tenho que comer melhor ou tenho que tratar mais da pele? Homem de 50 anos não precisa de selo, né? Eles já nascem com selo. Homem de 50 pro mercado é artigo de luxo”, disse a loira. “Eu queria entender porque eles são chamados de George Clooney e a gente é de ‘Sábia do Tarot’.”

Ela ainda afirma que os homens jamais ganharão esse selinho que ela comenta. “Envelhecer é coisa de mulher. Porque a gente dura mais, é estatístico. A gente se cuida mais”, afirmou ela.