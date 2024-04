Influenciadora em estado terminal, emociona o público ao falar sobre a morte: “Eu nunca vou poder viver essa experiência”

Minha gente, vocês sabem muito bem que eu sou uma manteiga derretida, que se emociona com tudo, porém, para mim, quem não se emociona com a história da influenciadora Isabel Veloso tem um coração de pedra.

Nesta terça-feira (09), a influenciadora, que usa as suas redes sociais para falar sobre a sua trajetória, sendo portadora de um câncer terminal, foi convidada para participar do podcast Inteligência Ltda, que é conduzido por ninguém menos que o comediante Rogério Vilela.

Ao ser questionada a respeito de uma mensagem que ela gostaria de deixar aos telespectadores do web programa, Isabel falou abertamente sobre a sua morte.

“Eu nem falaria nada, eu só pediria que vivam, que respirem por mim o que eu não pude respirar, que vivam o que eu não pude viver, que amem o que eu não pude amar. Aproveitem seu filho como eu nunca vou poder viver a experiência… Só vivam”, iniciou a influenciadora.

Durante a entrevista, Isabel também falou sobre como foi para ela e sua família lidar com o seu diagnóstico.

“Foi um choque pra todo mundo. Apesar de eu estar muito tempo doente, quando veio o diagnóstico foi um choque pra todo mundo. Quando me falaram, eu dei risada, mas minha risada é de nervoso, de desespero… Agora, foi muito pior que na primeira vez. Por um lado, eu fico um pouco aliviada com o diagnóstico por saber que não vou ficar sofrendo e nem me sentindo um rato de laboratório”, ela disparou.