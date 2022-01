Yasmin Castilho causa revolta nos convidados de sua festa de casamento ao não permitir que levem crianças

Uma condição na festa de casamento de Yasmin Castilho causou desconforto nas redes sociais. Saiba qual foi:

A festa de casamento da influenciadora causou desconforto e um série de críticas nas redes sociais. Entenda:

Imagine a seguinte situação: Você é convidado(a) para um casamento, mas um dos noivos especificam que você não poderá levar seus filhos! Oi? Isso mesmo! A cena é real e causou uma série de críticas.

A protagonista desta treta é a influenciadora Yasmim Castilho que ao abrir sua caixinha de perguntas recebeu o seguinte questionamento: “Por que um casal não pode levar o filho?”

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Ela respondeu: “Gente… se eu for convidar os filhos de todos os casais que tô convidando pro meu casamento… eu não tenho condições, não dá! É muita criança na minha família, tem muita criança na família do Lucas. Então não dá, entendeu?

O storie rendeu uma série de críticas sobre a postura da influenciadora, muitas críticas, inclusive de outras influenciadoras que não gostaram nem um pouco da atitude Yasmin.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Logo, Yasmin foi para seus stories e falou sobre as mensagens que recebeu e as definiu como ridículas! Ela ainda citou trechos da bíblica fazendo uma comparação com os dias atuais e o cenário das redes sociais…

Castilho ainda mandou um recado para que as pessoas prestem mais atenção em suas atitudes!

Hum! Será que teremos mais desdobramentos desta treta? Vamos aguardar!