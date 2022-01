É flagra! Bárbara vai pegar Christian e Lara aos beijos!

Bárbara ficará muito louca quando encontrar Christian e Lara e momento de carinho no restaurante da cozinheira.

Romance descoberto minha gente! É o caldo de Christian e Lara entornando em “Um Lugar ao Sol”.

Novela vai pegar fogo bebês! Christian (Cauã Reymond) está vivendo um romance com Lara (Andreia Horta), na identidade de Renato e ela nem desconfia de toda a situação… só a vilã, Bárbara (Alinne Moraes) descobrirá o romance entre os dois, vai vendo!

Foto: O Fuxico

A situação será a seguinte: Christian e Lara estarão trocando carícias no restaurante e Bárbara passará de carro com sua amiga no momento exato e aí vocês já imaginam o surto que a bonita vai ter. Pra se ter uma idéia, ela vai tentar saltar do carro em movimento, no intuito de fazer um mega barraco no restaurante da neta de Dona Noca (Marieta Severo).

Foto: O Tempo

Nesta altura, Christian já terá pedido o divórcio para a herdeira da rede Redentor Supermercados, na intenção de viver seu romance com Lara, já que a ama!

Ao pedir o divórcio, Bárbara se jogará na frente de um carro e ficará entre a vida e a morte. Bem louca né?