Influenciadora apaga vídeos do Instagram após “encontro com Deus” em culto

Catty Lares, influenciadora cearense, ficou conhecida por mostrar o seu cotidiano, garantindo a diversão dos seu seguidores e fãs

Catty Lares deixou os seus fãs preocupados ao apagar todos os seus vídeos do seu perfil oficial no Instagram. A influenciadora ficou conhecida por gravar o seu cotidiano e agora disse que sentiu a presença de Deus em um culto, dando uma pausa, por tempo indefinido, na carreira como influenciadora.

“Oi, gente! Hoje é dia 18 de abril, já são 22 horas e alguns minutos e eu acabei de chegar do culto. Eu tive uma sensação diferenciada, tive uma presença de Deus que eu nunca tive na minha vida. Entrei no meu quarto e comecei a chorar e fiquei sem entender. Naquele momento, eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido. E Deus falava no meu coração: pega o celular, fala, a hora chegou”, relatou a influenciadora.

A musa ainda conta que ficou quase três meses fora da internet e que dia 14 de fevereiro teve o seu encontro com Deus. “Eu não estava em casa, com a minha mãe presente, eu estava na casa de uma amiga, e nessa noite Deus me tocou como um pai que falava: que horas você vai voltar para casa? E ali eu parei e Deus abriu minha mente e pude me corrigir. Naquele momento, parei e falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero isso na minha vida. Preciso correr para Deus”, disse.