Influencer é agredida e mantida em cárcere por namorado

As punições para esse tipo de crime devem ser mais rígidas nesse país, até quando as mulheres vão passar por isso, que ele continue preso. Segundo o portal G1, a influenciadora digital Amanda Souza, gravou vários vídeos enquanto era agredida pelo namorado, o segurança Uanderglei da Conceição, conhecido como Vanderlei Bambam. O caso aconteceu em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Nos vídeos ela mostra as feridas causadas pela agressão, e contou que estava em cárcere privado. O segurança tentou inverter a situação gravando vídeos dizendo que ela estava fazendo “drama”. Mas isso não colou com a polícia, ele foi preso em flagrante.

Vanderlei tem passagens pela polícia por agressões em outras duas namoradas.

O agressor foi preso em flagrante. (Reprodução Instagram)