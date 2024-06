Influencer afirma que ex-professor solicitou acesso a conteúdo adulto em troca de aula de finanças

Malelly, de 27 anos, é uma criadora de conteúdos adultos no Onlyfans. Recentemente, ela compartilhou um episódio inusitado: seu antigo professor do ensino médio fez uma proposta para acessar ao seu conteúdo exclusivo em troca de aulas de educação financeira.

Malelly compartilhou detalhes sobre sua relação com o professor durante o último ano do ensino médio. “Na época, eu era péssima na matéria dele, e justamente por isso, ele sempre teve um cuidado maior para me explicar todas as contas e fórmulas.”, relembrou a jovem. “Nunca tivemos nenhum tipo de relação amorosa entre nós, até porque na época, eu era menor de idade”.

Nos últimos tempos, no entanto, a influencer começou a receber mensagens do antigo professor. “Lembrei dele assim que recebi a primeira mensagem. Era o professor que me dava aula de matemática”. E continuou: “No começo eram mensagens normais. Ele me perguntou como eu estava, o que eu estava fazendo da vida. E de forma sincera, eu respondi que criava conteúdos adultos”, explicou.

Foi a partir daí que o tom das mensagens mudou. O professor começou a mandar indiretas sobre querer acessar seus conteúdos no OnlyFans. Quando Malelly explicou que o acesso era pago, o professor decidiu fazer uma proposta. “Ele propôs me dar aulas de finanças em troca da assinatura grátis do meu OnlyFans.”

Apesar da proposta, Malelly se manteve firme. “Ele alegou que eu nunca fui boa em matemática e que isso significava que eu não sabia cuidar do meu dinheiro. Mas durante a minha vida aprendi muita coisa, inclusive, a investir e cuidar muito bem dos meus ganhos. Não cedi à proposta dele, acho justo que todos os meus assinantes paguem o valor determinado para ter acesso aos meus conteúdos”, desabafou.

Recentemente, Malelly, que tem o corpo 100% natural, revelou que sofre pressão estética nas plataformas adultas ao se comparar com outras criadoras de conteúdo. “Um assinante ofereceu R$300 mil para que eu colocasse silicone nos seios, mas eu recusei. A maioria dos meus seguidores me xingam quando eu falo sobre o assunto. Na verdade, eu gosto de ser natural”, conclui.