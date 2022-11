“Inferno anda cheio, mas essa vaga já estava garantida”, dispara Sônia Abrão sobre morte de Guilherme de Pádua

Jornalista fez parte do documentário que retrata a morte de Daniela Perez na HBO, contando detalhes do movimento de busca de provas

Não demorou muito para que Sônia Abrão pudesse comentar a notícia que tomou os veículos de comunicação nesta segunda (07). A jornalista usou suas redes para comentar a morte de Guilherme de Pádua e não teve medo de usar as palavras, chegando a dizer que da justiça divina ninguém escapa e condenando Guilherme ao inferno.

“Demorou, mas chegou a hora do acerto de contas com a justiça divina! Ninguém escapa! O inferno anda cheio, mas essa vaga já está reservada há 30 anos! Que assim seja!”, escreveu na legenda do post.

Vale lembrar que a jornalista está no documentário da HBO, sendo uma das principais profissionais da comunicação a falarem sobre Daniela, ressaltando o trabalho de busca de provas de Gloria para provar o assassinato de sua filha.