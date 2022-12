Humberto Carrão assume romance com Thales Junqueira

Segundo o casal, Regina Casé foi a “cupida” deles.

Que lindo, o amor está no ar! Ai gente, é tão bom poder contar à vocês notícias como essas. Nesta sexta-feira (30), o produtor Thales Junqueira anunciou, nas entrelinhas, que está namorando o galã de “Todas as flores”, Humberto Carrão.

Na publicação, o casal aparece ao lado da atriz e ex-apresentadora Regina Casé e do mestre da MPB Caetano Veloso, com a seguinte legenda: “Nossa cupida”.

Anteriormente, o casal já havia levantado suspeitas de um possível affair. No dia 9 deste mês, Thales publicou em registro dos dois juntos, na Sapucaí, onde legendou da seguinte forma: “Viva meu amor”.

Apesar do climinha de romance ter ficado no ar, amigos do ator garantem que ele não possui qualquer envolvimento amoroso com o diretor de teatro. Socorro! Será que todos nós fomos enganados?