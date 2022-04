Receba: Pastor é condenado por orar por morte de Paulo Gustavo

“Eu oro para que o dono dele o leve para junto de si”, escreveu José Olímpio em publicação no Instagram no ano passado

O bem vencendo o mal todos os dias, para isso que a justiça vive em nosso país. O pastor José Olímpio foi condenado por orar pela morte do ator Paulo Gustavo. O crime foi caracterizado como homofobia, disse o anúncio feito nesta quarta-feira (27) pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.

Ano passado, o pastor utilizou suas redes sociais para dizer que estava “orando pela morte do ator”. Vale lembrar que o fato ocorreu na mesma época em que Paulo Gustavo enfrentava o momento mais trágico da doença, até que veio a óbito no dia 4 de maio do mesmo ano, aos 42 anos.

Post de pastor no Instagram (Foto: Reprodução)

Em um comunicado oficial soubemos que o pastor prestará serviço em favor da comunidade LGBTQIA+. “O pastor José Olímpio prestará serviço à comunidade pelo tempo da pena, durante seis horas semanais e pagará 30 salários-mínimos, que serão revertidos para grupo ou organização não governamental de Alagoas com atuação em favor da comunidade LBGTQIA+”, explicou.