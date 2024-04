Homem negro foi morto pela polícia de Ohio depois de ser algemado e colocado de bruços no chão de um bar 

Gente, eu estou completamente horrorizada com essa notícia que acabei de receber de alguns amigos que moram nos EUA. No estado de Ohio, Frank Tyson, um homem negro de 53 anos, foi morto depois de ser algemado e colocado de bruços no chão por policiais durante uma abordagem em um bar.

Os policiais foram vistos entrando no estabelecimento e estavam procurando Tyson no bar. Houve uma discussão quando eles tentaram agarrar seus braços e ele gritou repetidamente “eles estão tentando me matar” e “chamem o xerife”.

Em seguinda, os policiais o deitaram no chão e o algemaram. Segundo testemunhas, um dos agentes colocou um joelho em suas costas, próximo ao pescoço, por cerca de 30 segundos. Tyson pode ser ouvido dizendo repetidamente: “Não consigo respirar. Não consigo… saia do meu pescoço”, enquanto um policial grita “acalme-se” e “você está bem” antes de se levantar.

Tyson ficou deitado de bruços no chão totalmente imobilizado por cerca de seis minutos, enquanto os policiais conversam com os clientes do bar. Quando os policiais decidiram verificam Tyson, que parece não estar respondendo. Eles podem ser ouvidos dizendo: “Ele está respirando?” e “Ele tem pulso?”.

Um tempo depois que os policiais algemaram Tyson, eles retiraram as algemas e começaram a reanimação nele. Logo depois, os paramédicos então chegam ao local e levam Tyson para fora do bar em uma maca e para uma ambulância que o aguardava. Segundo a WKYC, uma afiliada da NBC em Cleveland, Tyson morreu no hospital e a causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Esse incidente se assemelha do encontro mortal de Floyd com a polícia de Mineápolis há quatro anos. Um vídeo de celular do assassinato de Floyd, que se tornou viral, desencadeou uma onda de protestos em todo o mundo contra a brutalidade policial e o racismo.

Os policiais do Departamento de Polícia de Canton envolvidos no incidente com Tyson foram identificados como Beau Schoenegge e Camden Burch, informou a WKYC. Ambos foram colocados em licença administrativa e o Bureau de Investigação Criminal de Ohio (OCI) está investigando o incidente.