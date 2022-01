Por que Linn da Quebrada será a grande surpresa do BBB?

A cantora e atriz Linn da Quebrada é uma das grandes apostas do reality show – Big Brother Brasil 2022. Saiba mais.

A cantora e militante da comunidade trans é uma das grandes apostas da atração.

Linn da Quebrada está confirmada para esta edição do Big Brother Brasil. E mais que um rosto conhecido, a cantora é o canal de representatividade do universo Trans, um grupo que até então, dentro da Tv, teve pouco ou quase nenhuma visibilidade quanto às questões que rodeiam este universo.

Linn em show. Foto: Gay Blog

E por que Linn será uma grande surpresa? Porque a cantora não tem medo de se posicionar quanto às causas sociais e pela luta das minorias! Diversas vezes, Linn se colocou à frente em situações onde mandou seu recado e ainda argumentou dando uma aula dentro de debates sobre as causas LGBTQIA+. Um dos episódios que ganharam grande visibilidade foi sua conversa com o ex-presidente Lula, em que Linn questiona a aproximação do candidato com a igreja evangélica.

Outro ponto está em seu talento, Linn é cantora e atriz, coleciona sucessos dentro na música, com letras que são gritos de prostesto, que propõem reflexões. Ela também estrelou duas séries: “Manhãs de Setembro”, exibida pela Amazon Prime e que terá uma segunda temporada neste ano de 2022. E também teve um papel de destaque na série “Segunda Chamada”, em que interpreta Natasha, uma aluna trans que sofre preconceito e violência por parte de outros alunos na trama.

Linn interpreta Natasha em “Segunda Chamada”. Foto: Gshow

O fato é que Linn da Quebrada se posiciona, não tem medo e se coloca como protagonista nas mais variadas situações. Fórmula perfeita para render ótimos momentos em um reality show!