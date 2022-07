Quem é Mc Don Juan? O novo nome que bateu Gusttavo Lima no Spotify

Funkeiro somou mais de 9 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música

Caros leitores, quero deixar claro meu amor pelo sertanejo e pelo funk, certo? Sem mais delongas venho dizer para vocês que Mc Don Juan ultrapassou Gusttavo Lima no spotify. A disputa entre os dois foi acirrada, afinal, enquanto o Mc soma 9,575,172 milhões de ouvintes, Gustavo alcança a marca de 9,526,973 milhões de ouvintes.

Não é de hoje que vejo o nome do cantor crescer nas buscas, aliás o cantor já coleciona hits muito renomados em sua carreira de sucesso. Vale ressaltar que o cantor tem apenas 21 anos.

A história do cantor na música começou em 2017, com a música ‘Oh Novinha’, que viralizou nas redes e julgo dizer que se naquela época existisse Tik Tok, já existiria trend com a música.

Matheus Wallace não mostra ter dificuldade em mesclar o funk, trazendo uma nova roupagem em cada novo trabalho. O jovem funkeiro já tem parcerias com Maiara e Maraisa, Alok, Luan Santana, Mc Ryan SP, Xamã, Psirico, Léo Santana, Dennis, Wesley Safadão, Mari Fernandez e muitos outros.

O mais novo trabalho de sucessos do cantor é nomeado de ‘Não Vou te Bloquear’, com Tarcísio do Acordeon, levando ao seu primeiro álbum ‘Summer’ com mais de 53 milhões de visualizações apenas no Youtube e mais de 59 milhões de plays no Spotify.