Gusttavo Lima é condenado a pagar R$50 mil de indenização

Cantor foi condenado por citar número de telefone em música ‘Lembrei Que Tô Bloqueado’

As polêmicas que envolvem o grande nome do sertanejo, Gusttavo Lima, voltaram a surgir no meio artístico. O cantor foi condenado a pagar o valor de R$50 mil após citar um número de telefone em sua música de sucesso, ‘Lembrei Que Tô Bloqueado’.

“Ela sofre importação do sossego, porque recebe inúmeras mensagens até hoje. É importante deixar claro que ela não processou o Gusttavo Lima para ter fama, tanto que ela não quer que saibam o seu nome. Ela só quer que o dano causado a ela seja indenizado, visto tamanha importunação contra ela”, disse o advogado da vítima.

A moradora de Pato Branco, no sudeste do Pará, indenizou o cantor por danos morais, alegando que sua paz acabou depois que o cantor citou seu número na música. Aloca!

De acordo com o G1, o “Embaixador” ainda pode recorrer diante da decisão do juiz, e eu acompanharei esse caso bem de perto para dar o desfecho para vocês aqui, claro.