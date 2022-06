Gustavo Marsengo se comprara com personagem de Stranger Things e semelhança choca internet

Ex-BBB brincou sobre semelhança com delegado da ficção Jim Hopper, interpretado por David Harbour

Cada dia mais curiosa com o Brasil, minha gente, aqui tem de tudo. Gustavo Marsengo chegou para mostrar que o país não decepciona até com a presença de atores internacionais. Aloca! O ex-BBB postou em seu Twitter uma comparação com o ator de Stranger Things, David Harbour, e a internet foi à loucura.

“Parece ou não parece?”, perguntou o advogado. “Tu é a versão mais bonita”, respondeu um internauta no tweet.

Parece ou não parece? 😂 pic.twitter.com/Myk3WsQ6VE — Gustavo Beats 🐺 (@gustavo_beats) June 2, 2022

Eu vou ter que concordar que Gustavo é uma versão melhorada do personagem Jim Hopper. Dra. Laís cuide bem do seu gatinho, porque o muso está sendo assediado na internet (risos).