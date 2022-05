Maira Cardi dispara para Gustavo: “Nem conhece a melhor parte dele de ‘tá na boca!” após “indireta” para Arthur Aguiar

A coach não ficou quieta e ainda insinuou que é amor…

O canal de Matheus Mazzafera segue entregando tudo sem prometer N A D A! O youtuber recebeu Laís Caldas e Gustavo Marsengo para entrevistar e fez uma pergunta que o bacharel em Direito não perdeu a piada…

A pergunta de Matheus era se Laís acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance em qualquer situação. A Doutora que em outros casos sim, mas traição não daria. Foi aí que Gustavo fez a piadinha de: “Merece 16 chances”. EITA! A namorada caiu na risada e disse: “ainda bem que ele não escutou”. Mazzafera confirmou que ouviu, mas não tinha nada com isso.

O perfil no Instagram, ‘Fofoquei’, postou esse trecho do vídeo e Maira Cardi, do nada, surgiu para responder a possível indireta do ex BBB. “O @arthuraguiar segue na boca do Gustavo mais que na minha…. E olha que ele nem conhece a melhor parte dele de tá na boca…. Mas desconfio que queira isso só pode ser amor, não esquece um minuto …. Mas não te julgo. Te entendo, garotão. Difícil tirar da cabeça mesmo”, disparou a coach. Escute aquele UEPA do ‘Programa do Ratinho’ em dia de teste de DNA! A moça ‘tá danada falando de sexo né?

Mas eu não entendi porque Maira surgiu para responder o vídeo… Afinal de contas, Gustavo não citou o nome dele, só comentou a quantidade de vezes que alguém deveria ser perdoado! Eu hein? Que mania de perseguição… (contém ironias)!