O prejuízo, meu Pai! Gustavo Marsengo expõe roupas manchadas por Laís Caldas

O ex-BBB expôs a falta de talento da Doutora para lavar roupas…

Nesta segunda-feira, (30), Gustavo Marsengo fez um exposed da sua namorada, Laís Caldas, e sua falta de talento doméstico.

É que a Doutora lavou as roupas brancas com as rosas e adivinha só, leitor(a)? MANCHOU TUDOOOOO!! “Dividindo as tarefas do lar né? Eu cozinhando e Laís lavando roupa… Tudo rosa!”, mostrando em seguida as roupas manchadas.

Laís estava sentada no chão e rindo muito que sua blusa manchou tudo! “Alguém sabe como que tira isso?”, perguntou Laís rindo. Por fim, Gustavo disse que agora vai ter que fazer tudo na casa. Estão morando juntos, é?

Depois, em seu Instagram, Laís tentou consertar as roupas fazendo uma mistureba no fogo, que acabou derramando no fogão do amado. “O trem transbordou aqui, sorte é que o Gustavo está tomando banho. Se ele ver, ele vai falar que eu não sirvo pra nada. Tô tentando consertar e tô piorando a situação”, contou Laís. Será que deu tudo certo?

Lala, fica tranquila! Achei que as roupas podem trazer de volta a tendência tie-dye — como você mesma postou — e fica tudo certo, linda! Mas o que mais me chamou atenção foi: Gustavo fica cada dia mais lindo, meu Deus…