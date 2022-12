Gritaria, multidão, mãe no hospital e quebra de contrato. O que as irmãs de Deolane fizeram na porta da ‘A Fazenda’, na noite deste sábado

O objetivo de toda essa essa confusão era conseguir tirar Deolane do reality, que tem a sua sede em Itapecerica da Serra, alegando que a matriarca da família estava internada

Gente, eu imaginava já ter visto de tudo nesta vida, mas aparentemente eu não vi nada. Durante a noite deste sábado (03), as irmãs de Deolane perderam total a compostura e o bom senso ao irem para a frente da sede do reality, onde a irmã está confinada, acusando a emissora de manter a advogada em cárcere privado.

Na ocasião, a irmã caçula da confinada, Dayanne Bezerra, fez uma sequência de stories em seu instagram, mostrando a tentativa frustrada de tirar a irmã da sede do programa, que fica em Itapecerica da Serra, São Paulo.

“Estamos aqui há uns 10 minutos na porta da ‘Fazenda’, viemos tirar a Deolane desse manicômio. Estamos aqui esperando alguém responsável vir”, iniciou Dayanne.

A tentativa das irmãs foi tão frustrada que até mesmo os fogos de artifícios que elas soltaram para chamar a atenção da peoa, foram confundidos por todos os confinados com uma suposta homenagem para André, que está fazendo aniversário neste domingo (04).

“Estamos soltando fogos, sim, para chamar a atenção. Ninguém aparece, e a gente quer que a Deolane saia já daqui”, contou a advogada.

De acordo com as irmãs, a matriarca da família,Solange Bezerra foi parar no hospital e que segundo uma cláusula disposta no contrato, o programa é obrigado a avisar a peoa caso algum parente passe mal, dizendo que querem rescindir o contrato.

Arregar… então não entra. pic.twitter.com/bpcePYf6y3 — Deborah Albuquerque 🦚 (@OficialDeborahA) December 4, 2022

“Hoje ela foi novamente, nós pedimos que a avisassem e eles estão se negando a avisar a Deolane, sob o argumento que não tem nenhum responsável, somente terceirizados. Eles têm o dever moral e contratual de avisar a Deolane”, afirmou

Além de tudo isso, as irmãs Bezerra também tentaram contratar um carro de som e fretar uma van, para que os fãs de Deolane também pudessem comparecer ao local. No entanto, esses foram mais dois planos da dupla que deu errado, pois, ao invés de chegar a van e o carro de som ao local, quem compareceu foi a polícia, que pediu para que elas deixassem o local.

Quem tiver carro de som ou trio elétrico chamem a irmã Dayanne no direct! #AFazenda | #AFazenda14 pic.twitter.com/VZXx4KqdEL December 4, 2022

Mesmo com o pedido dos policiais, nada foi feito os Dayanne, sua equipe e os fãs que ali estavam continuaram “manifestando”.