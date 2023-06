Gretchen rebate rumores de que seu marido seja gay: “Hoje em dia não tem bi?”

A cantora deu uma entrevista para o nosso querido Léo Dias e esbanjou carisma e sinceridade ao falar do seu amado, Esdras de Souza

Olha ela! Gretchen mata a cobra e mostra o pau ao falar sobre o seu amado Esdras de Souza, o marido da cantora tem sido questionado sobre sua orientação sexual e a possibilidade de ser gay. Gretchen disse que hoje em dia existem bissexuais e que então o assunto poderia se findar. Em entrevista para Léo Dias ela contou detalhes sobre sua relação com o amado.

“Agora estão questionando a masculinidade do Esdras. Se ele não é gay, um dia ele vai ser. Gente, eu vou achar ótimo. Não vai mudar em nada. Em que vai mudar? Hoje em dia não tem bi? Então pronto”, disse ela.

Ela ainda completa: “Lógico, por que não? Me diz uma coisa. Em que iria mudar? Por que as pessoas acham que ele é gay? Porque ele é gentil, porque ele fala baixo, porque ele é carinhoso, porque ele valoriza a mulher, porque ele me trata bem. Aí ele é gay por causa disso. Eu sempre disse que, se ele quisesse, eu ia achar ótimo, porque a parte que ele me dá, ele faz muito bem. Não preciso me preocupar”, finalizou.