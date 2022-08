Gracyanne Barbosa mostra como sair do alongamento que ganhou a web

A musa fitness viralizou nas redes sociais e mostrou como faz o alongamento

Habla mesmo que eu já estava curiosa do lado de cá, Gracyanne! A musa fitness foi até as redes sociais novamente para revelar os segredos do seu famoso alongamento, que viralizou nas redes sociais na semana passada. Barbosa veio até as redes para contar como saiu da posição icônica, parecida com um pretzel.

“Entrando no movimento que vocês me pediram”, disse entrando no meio das pernas. Logo após ela responde a dúvida de Marcos Mion, sobre como ela saia do movimento. Está aí Marcos Mion, a saída do movimento, agora esperar você também”, brincou.

É o tesouro na Terra sim! Gracyanne segue sendo uma das grandes musas fitness do Brasil, que corpo!