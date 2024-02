Graciele Lacerda afirma que ainda está sendo processada pelo enteado e pela nora

A esposa de Zezé di Camargo afirmou que ela está sendo vítima de mentiras e armações.

Amores, não é porque o babado saiu dos holofotes da mídia que ele parou de acontecer não, viu? Recentemente, a influenciadora e atual esposa do cantor Zezé di Camargo, da dupla Zezé di Camargo e Luciano, utilizou as suas redes sociais para informar que, juntamente com a sua esposa, o seu enteado Igor Camargo, ainda a processando, por causa das diversas ofensas que ela supostamente teria feito utilizando um perfil fake nas redes sociais.

“Recebo uma notícia hoje de que não desistiram de armar contra mim, de usar com maldade, de armações, de mentiras, de criar situações para me prejudicar”, iniciou a atual esposa de Zezé, que continuou: “É muito triste isso. É tão triste porque você continua se surpreendendo, e a forma que faz em cima de mentiras e de criar situações, você fica se perguntando por que”.

Por fim, Lacerda afirma que tanto a justiça humana quanto a justiça divina serão feitas e incentiva a seu seguidores a continuarem vivendo suas vidas, mesmo quando existem pessoas tentando lhe sacanear.

“Tenho certeza que, não só a justiça divina, mas a daqui também vai ser feita. Bora viver nossa vida, seguir nosso caminho, fazer o que tem que ser, cuidar do nosso trabalho sem querer prejudicar ninguém, sacanear ninguém. Bora fazer o que é certo”, finalizou Graciele.