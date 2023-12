Gordão da XJ revela que foi agredido por policial na véspera do Natal

O influenciador, também conhecido como Fininho Bololô, utilizou as suas redes sociais para mostrar o hematoma que ficou em sua cabeça.

Gente, que absurdo! Recentemente, o maravilhosíssimo influenciador Fininho Bololô, também conhecido como Gordão da Xj, revelou em suas redes sociais que foi agredido por policiais às vésperas do Natal.

De acordo com o grande amigo do cantor MC Ryan SP, ele estava de costas, conversando com um amigo, quando foi agredido, na cabeça pelo policial.

Em suas redes sociais, o influenciador mostra o colombo que ficou em sua cabeça após a agressão: