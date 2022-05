’Mais Você’ ganha novo horário nas telinhas da Globo

Programa será exibido às 10h30, invertendo o horário com ‘Encontro’

Minha gente, o programa da minha querida Ana Maria Braga não ficou de fora das mudanças da Rede Globo. O ‘Mais Você’ vai mudar de horário, invertendo a programação com ‘Encontro’, o programa será exibido às 10h30.

“Vamos mexer na grade para dar mais fluidez a esse movimento”, disse o diretor da TV Globo, Amauri Soares em entrevista para o Meio & Mensagem nesta quarta-feira (25).

O planejamento é que o programa chegue com o novo horário no segundo semestre deste ano, mais especificamente em julho. Estou ansiosa com o que vem por aí nas manhãs do plim plim.

Amauri ainda diz que o programa que dialoga melhor com o noticiário da manhã é o ‘Encontro’. “Agora, ele virá após o Bom Dia Brasil porque é uma extensão do noticiário do dia. O Encontro não é um programa de hard news, mas ele fala sobre atualidades. É o espaço que temos para tirar dúvidas sobre os assuntos do dia e portanto, há fluidez ao colocá-lo após o Bom Dia Brasil e passando a grade ao Mais Você, que conta com a Ana Maria, o Louro e faz uma transição para o entretenimento, com assuntos mais de variedades e o destaque para a cozinha e as receitas, já puxando para o horário de almoço”, disse o diretor.

Vale lembrar que Ana Maria já teve o programa no mesmo horário em 2001, quando dividia as manhãs com Angélica no programa infantil ‘Bambuluá’.