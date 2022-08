Globo contrata Lívia Andrade para ‘Domingão Com Huck’

As voltas que o mundo dá, vivo falando isso para vocês. Segundo o colunista Leo Dias, para o Metrópoles, a apresentadora Lívia Andrade foi contratada pela Tv Globo, nesta terça-feira, 16, para fazer parte do programa ‘Domingão com Huck’. A loira está com a estreia prevista para 28 de agosto.

Lívia tinha uma negociação com a Rede Bandeirantes, ela teria seu próprio programa que chamaria ‘Música Mix’, mas o piloto não foi aprovado pela casa. “O programa nem estreou ainda e rolou muita boataria, falsas informações, achismos. O Música Mix é uma mistura não só de ritmos musicais, mas de gente, de tribos diferentes. A gente pode se permitir novos ritmos, novas descobertas, novas amizades e nossa festa foi um pouco disso tudo”, disse para a coluna de Leo Dias.

Lívia contou para o colunista que não tem ansiedade para sua estreia: “Não estou tendo nenhuma pressa, não tem nenhum tipo de pressão para cravar uma data de estreia. Tem que ser gostoso, como uma grande festa, a gente tem que curtir todo esse processo e é o que a gente está fazendo”, afirmou.