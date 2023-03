Gkay revela porque ficou afastada das redes sociais: “Dei prioridade à saúde mental”

A influencer passou dias longe da internet após se envolver em uma baita polêmica com o humorista Fábio Porchat, no fim de 2022.

Gente, depois de ter ficado algum tempo longe das redes sociais, após toda a polêmica que rolou no fim do ano passado com o comediante Fábio Porchat, a influencer Gkay finalmente revelou por qual motivo resolveu se afastar da internet.

Em entrevista ao Gshow, a humorista afirmou que aprendeu a ter calma e desacelerar sua rotina, que estava prestes a te gerar um Burnout, que nada mais é que um distúrbio emocional que causa exaustão extrema.

“Aprendi a me dar um tempo, a dizer, ‘calma, descansa’. Antes eu vivia naquela correria que estava me desgastando. Hoje aprendi a dizer ‘calma, fica tranquila, você vai continuar sendo a Gkay. [Disse a mim mesma] ‘Você não precisa dessa coisa maluca que no final vai te desgastar, vai ter gerar um Burnout, vai te prejudicar'”, iniciou a influencer.

Revelando que chegou a dormir durante 14 horas seguidas, devido ao cansaço acumulado, Gkay afirma que hoje sabe definir suas prioridades e ressalta a importância de se fazer terapia.

“Hoje priorizo essas coisas. Quando a gente não está saudável, a gente não consegue fazer nada bem. Falo da importância da terapia, da gente se cuidar. Terapia é algo que todo mundo precisa para aliviar a mente, as questões interiores”, ressaltou.

Por fim, a influencer afirma que o cancelamento que sofreu no fim do ano fez com que ela aprendesse a se respeitar, que ela reconecta-se com a sua essência e dar prioridade a coisas que realmente são relevantes.

“O cancelamento foi a reconexão com a Gessica, com certeza. Tudo que acontece de ruim na nossa vida traz uma coisa boa. Talvez precisasse desse baque para dar espaço para a minha pessoa. Para coisas simples, mas que conectam a gente. Dei muita prioridade à saúde mental, à terapia, a Deus, minha família, que, no fundo, é o que completa a gente”, finalizou.