Gkay faz strip-tease na Farofa com ajuda de Tokinho e Pedro Sampaio.

Só se comenta sobre a Farofa da GKay! Da treta da falta de comida passando pelos convidados famosos e chegando ao strip-tease da dona da festa. Não tá sabendo? Chega mais que te atualizo de tudo bebê!

Ferveção pura! Foto: Reprodução.

Os convidados adoraram a cena. Foto: Reprodução.

Bom em uma dada hora do evento, que estava uma ferveção sem fim, um pega-pega e beija pra lá e beija pra cá de vários influenciadores, a dona da festa resolveu dar o nome no momento em que o cantor e Dj Pedro Sampaio tocava.







GKay subiu no balcão da cabine e fez um strip-tease! Tá bem viu amiga! Ela empolgada com o som eletrônico que mistura batidas de funk e claro, com o sucesso de seu evento, resolveu tirar a roupa na frente de todos os convidados e dançar de calcinha e sutiã.

Tokinho e Gkay ao som de Pedro Sampaio. Foto: Reprodução.

Animados, dançaram na mesa do Dj. Foto: Reprodução.

A humorista e influenciadora digital foi acompanhada por Tokinho, que também usava um fio dental. O ponto alto foi quando Pedro Sampaio colocou nas pick ups a introdução de “Crazy In Love” da cantora Beyoncé. A dupla desfilou em cima do balcão e levou a galera à loucura!

Confira os vídeos do momento:

