Influenciador reclama de falta de comida e Gkay sobe em balcão e contesta: Quem vai pagar essa p…. sou eu!”

Treta na Farofa da Gkay. O influenciador Alisson reclamou da falta de comida e Gkay subiu no balcão da festa pra se retratar.

Faltou comida na Farofa da Gkay? Entenda a treta envolvendo Alisson Jordan e a humorista!

Festa boa é festa com… treta, é claro! E com a Farofa da Gkay não poderia ser diferente. O babado todo rolou por conta da comida! Mas gente, me fala uma coisa… todas as festas agora terão briga por conta de alimentação? Não né?







O storie de Alisson e sua amiga. Foto: Reprodução.

Bom, mas a treta foi a seguinte: Alisson Jordan e Pamela Drudi fizeram um vídeo falando que a pulseira que garantia o acesso à festa não dava direito a comida que era pedida no hotel. O boy disse: “A gente acha que com essa pulseira aqui é tudo de graça”. E sua amiga completou: “Mas não é nada de graça”.

Gkay fez uma live com Alisson. Foto: Reprodução.

O rapaz se mostrou arrependido e sem graça. Foto: Reprodução.

Gkay viu os stories e logo foi para o Twitter fazer barulho e se defender e reclamou que o povo faz tudo pra chamar atenção. Em uma live ela ainda continuou: “Não precisa chamar atenção dando close errado, pode chamar atenção dando close certo. Aqui é pra chamar atenção dando close certo, com coisa boa. Não precisa vim querer causar em cima de uma coisa que não existe”. Até Anitta comentou o ocorrido: “Se a festa é minha eu já tinha expulsado, cês já sabem né…

O fato é que após a manifestação de Gkay, Alisson e Pamela começaram a receber um batalhão de ameaças e críticas em suas redes sociais. Afinal, o júri das redes sociais não perdoa ninguém!

Após os ocorrido Gkay fez uma live com o rapaz dizendo que já estava tudo bem! Ao vivo, o influenciador apareceu chorando e pediu desculpas a humorista. Ela ainda fez um apelo para que seus seguidores não atacassem Alisson.

Gkay esclarece a polêmica. Foto: Reprodução.

Gkay é aplaudida. Foto: Reprodução.

Não satisfeita e com sede de esclarecer a situação, Gkay subiu em uma mesa e discursou para todos os presentes sobre o fato da comida ser paga ou não. “A nota que vocês estão recebendo é só para vocês assinarem, quem vai pagar essa porr* sou eu! Não quero saber quantos sorteios eu vou fazer no feed, quantos publis eu vou fazer. Se vocês tiverem algum velho acima de 80 anos para me apresentar e ajudar com as despesas…

Babado, que gente esfomeada não é mesmo?