“Gkay é IN-SU-POR-TÁ-VEL!”, dispara Castanhari

O youtuber rasga o verbo e fala abertamente sobre o que acha da comediante.

Prestem atenção! O youtuber Felipe Castanhari é uma das pessoas mais inteligentes, sensatas e coerentes que eu conheço na vida. Além de ser um gatinho, o que ele fala é lei!

Durante a sua participação no podcast ‘Groselha Talk’, que é apresentado por Muca Muriçoca e WilliangORDOx, no último dia 08, ao ser questionado se iria na Farofa da Gkay, caso fosse convidado, Felipe disse que não e enfatizou em alto e bom tom: “ Ela é insuportável! Eu queria entender porque tanta gente arrombada fica muito famosa”.

Continuando a expor sua opinião a respeito da comediante, o youtuber relata: “ A linha limite para mim, em que a pessoa não merece o mínimo de moral minha, é quando maltrata gente que trabalha com ela. E como eu fui da mesma agência dela, e tive as mesmas pessoas trabalhando comigo, aí que você sabe quem são as pessoas. Não admito. A gente sabe que tem gente que maltrata assessor, gerente de contas, que se acha pra c*ralho.”

Para continuar com o seu raciocínio, Castanhari dá como exemplo o empresário Elon Musk, e afirma que apesar de ser bom no que faz, ele não se identifica com os comportamentos do mesmo. “A pessoa se acha por quê? O que você fez irmão? O que você fez? A pessoa quer ser mala, pelo menos faça algo f*da. O Elon Musk é um, ele é um filha da p*ta, um arrombado, mas ele é um cara f*da, não posso tirar tudo o que ele fez”.

Sem querer dar nome aos bois, ele finaliza dizendo: “Quando descobrirem quem é de verdade, acabou tudo isso, acabou fama, ela só é o que é, porque tem gente que acha que ela é f*da, dá like, imagina que ela é legal. A partir do momento que descobrirem que ela não aparenta ser, acabou. Mas não cito nomes, falo de questão genérica”.