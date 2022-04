Givaldo Alves tenta beijar mulher à força no Distrito Federal

Legião de fãs acompanhavam a chegada do ex-morador de rua e pediam para tirar foto

O estrelato de Givaldo Alves vai perdendo cada vez mais o brilho, que na minha opinião nunca teve e não consigo entender como o Brasil deu palco para uma questão tão sem sentido. Sua passagem pelo DF foi marcada por um absurdo quando tentou beijar à força uma mulher que pedia por foto.

O que muitos trataram como “o último romântico” acaba de se perder pelo caminho que nunca esteve bem trilhado. O ex-morador força um beijo entre ele e uma “fã” que pedia para tirar foto com a personalidade.

Geraldo, o morador de rua tentou beijar uma mulher a força no DF.



Só no brasil pra uma pessoa dessa ter palco!!! pic.twitter.com/ZbGUsRRz3o — Sophia Barclay (@Barcllay) April 3, 2022

Em vídeo ele chega a segurar o rosto da mulher, que ri nervosa com a situação. Para quem não se lembra, Givaldo é o ex-morador de rua envolvido no caso do personal trainer que o pegou com sua esposa dentro do seu carro.

A fama veio com as declarações em entrevistas que ele concedeu a diversos veículos, com uma dicção de milhões e um discurso que na prática não vale de nada. Afe, um farsante que conquistou o Brasil, mas não a mim.