Gisele Bündchen vai às lágrimas ao falar da mãe

Amooores, estou aqui vendo a entrevista exlusiva que a modelo deu para a apresentadora Angélica neste sábado (6) no canal GNT. Recentemente, a ubermodel lançou um livro intitulado “Nutrir: Receitas Simples para o Corpo e a Alma”, que fala sobre nutrição e lifestyle.

Gisele contou que está feliz com essa sua nova fase pessoal e profissional e revelou seu desejo de aprender mais coisas. Ao relembrar de sua mãe, Vânia Nonnenmacher, que morreu de câncer em janeiro deste ano, aos 75 anos, a modelo não segurou as lágrimas.

“Com o tempo vai ficar mais fácil de falar sem chorar da minha mãe, mas ela faz falta. Sou quem eu sou por causa da minha mãe e do meu pai pelos valores que eles me ensinaram. Mesmo estando longe, não queria fazer nada de errado. As festas, as coisas loucas acontecendo ao meu redor. Queria que eles fossem orgulhosos de mim”, fala emocionada.