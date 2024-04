Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme debatem sobre ex de amiga: “Tudo bem”

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme estão trabalhando em um novo projeto no GNT, o ‘Quem Não Pode Se Sacode’. Após boatos de uma possível confusão entre as duas, as apresentadoras levantaram a questão de ficar com ex de amiga e acabaram discordando sobre o assunto.

As apresentadoras receberam Drica Moraes, Flávia Reis e Lucy Alves. Fernanda foi a única que levantou a plaquinha para liberar e Giovanna apontou a discordância: “Só a Fernanda colocou ‘pode’, né?”. Na sequência, a morena tentou explicar sua colocação sobre o assunto: “Se a amiga falar para não ficar, não fica. Mas eu acho ex de amiga tudo bem. Eu tenho várias amigas que ficaram com meus ex”, disparou.

“Ficaram mais com ex meus do que eu com os delas”, Fepa se defendeu. Mas Drica também discordou da posição da apresentadora: “Já tive quase uma ex amiga por causa disso, não preciso contar. Ou liga para a pessoa e vê se tá tudo certo, não tem nada guardadinho… É bom dar uma ligadinha para a ex antes, né?”, a veterana entregou.