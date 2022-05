”Nós não chamamos, nem chamaremos o Givaldo para participar da próxima Fazenda”, dispara Rodrigo Carelli

Diretor do reality da Record usa seu Twitter para esclarecer boatos de que mendigo do amor estaria na Fazenda

Rodrigo Carelli, diretor da Fazenda, usou seu Twitter para esclarecer os boatos de que Givaldo estaria sendo sondado pela emissora para sua participação no reality da Record. Vale lembrar que o “mendigo do amor” ainda está sendo investigado e a dona Record não vai querer um bafafá policial envolvido no seu programa mais rentável.

“Pra deixar bem claro a todos. Nós não chamamos, nem chamaremos o Givaldo para participar da próxima temporada da Fazenda”, escreveu o diretor.

Pra deixar bem claro a todos. Nós não chamamos, nem chamaremos o Givaldo para participar da próxima temporada da Fazenda. — Rodrigo Carelli (@rocarelli) May 13, 2022

É importante frisar que Givaldo está sendo investigado sob suspeita de estupro de vulnerável e já prestou alguns depoimentos no Distrito Federal diante ao caso. O curioso é a tranquilidade do mendigo diante das investigações, porque ele segue aproveitando sua “fama” levantada pelo Brasil.

Quem não gosta nada disso é Deolane, que já demonstrou não poupar esforços para derrotar Givaldo nos tribunais.