Gilberto Gil revela que tratamento de Preta Gil nos EUA é incerto: “Tudo depende da análise dos laboratórios”

Amores, estava degustando meu brunch com ovos beneditinos com salmão defumado no Plage Café, quando uma amiga de São Paulo me contou sobre uma informação que o queridíssimo Gilberto Gil divulgou sobre as possibilidades de tratamento de Preta Gil fora do Brasil. Gente, estou na torcida para que tudo ocorra bem!

Acontece que o cantor Gilberto Gil, de 82 anos, concedeu entrevista à revista Veja e comentou sobre as opções terapêuticas contra o câncer colorretal que sua filha, Preta Gil, de 50 anos, poderá realizar por meio de dois laboratórios dos Estados Unidos que estudam o caso.

Gilberto Gil comenta sobre as possibilidades de tratamento da filha fora do Brasil (Reprodução/Instagram)

O cantor veterano alegou que o tratamento experimental de Preta, fora do Brasil, ainda é incerto: “Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles.”

Internada desde o último dia 6 de abril, recentemente, Preta Gil foi transferida de um hospital carioca para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por meio de uma UTI aérea.

Gilberto disse que o apoio que a filha tem recebido dos fãs tem lhe dado forças para continuar batalhando firme e forte.

“Isso promove a solidariedade e dá força. Mesmo que as pessoas não façam milagres, ajudam que milagres aconteçam”, completou.

Segundo o boletim médico divulgado na última semana, a cantora está estável, porém sem previsão de alta.