Gil do Vigor promete mudar visual: “Precisamos mudar”

O ex-BBB pediu a opinião dos internautas nas redes sociais diante do seu visual com ou sem barba

Gil do Vigor resolveu mudar e entrar de cabeça em um novo visual para chamar de seu. O ex-BBB ainda contou com a ajuda da web para decidir que rumo seguir em sua nova skin. No sábado, ele surgiu na web para questionar se removeria sua barba ou deixaria ela como está.

“De tempos em tempos, PRECISAMOS MUDAR! Preferem com ou sem barba?”, pediu a opinião dos internautas, que logo responderam. “Lindo sempre bebê! Amei a versão sem barba mais jovem e leve, barba cresce”, falaram. “Gil do Vigor com 23 anos”, escreveram sobre ele parecer mais jovem.

Vale ressaltar que Gil não é adepto do uso da barba, afinal, seu rosto lisinho se tornou o ponto chave da sua personalidade desde o BBB, principalmente o sapato social. Aloca!