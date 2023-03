Gil do Vigor pede respeito pelos professores: “Nosso país sobrevive com base na educação”

Ex-BBB defendeu a educação no país e disse que os influenciadores tem obrigação de abrir a boca e defender os professores do país

Gil do Vigor não ficou calado diante das revelações polêmicas de Mc Pipokinha sobre os professores. O PhD soltou o verbo e disse que os professores têm que ser valorizados e muito mais que isso, devem receber o apoio dos influenciadores que têm que abrir a boca e defender a profissão.

“Essa função é muito importante e deveria ser, sim, mais valorizada, mais respeitada, porque quando a gente se coloca em uma situação de olhar para um professor”, disse ele.

Gil ainda completa: “Gente, o nosso país sobrevive com base na educação. O papel do professor é fundamental, entendeu? Se você é uma pessoa de sucesso, você é porque alguém te ensinou da base. O professor cuida das criancinhas até o ensino superior, todos são importantes e muitos importantes, eles mudam e moldam as pessoas, entendeu?”, finalizou.