Gil do Vigor nega que tenha sido pivô da separação de Jojo Todynho

O ex-participante do BBB ameaçou processar as pessoas que inventarem mentiras envolvendo o seu nome.

Meus amores, após toda a polêmica envolvendo a separação da cantora Jojo Todynho e do ex-militar Lucas Souza, que eu contei mais cedo para vocês, alguns boatos de que o ex-BBB Gil do Vigor teria sido o pivô do fim desse relacionamento.

Porém, ao descobrir que seu nome estava sendo associado a essa polêmica, o influenciador e economista utilizou as suas redes sociais para desmentir o seu envolvimento no caso e deixou a entender que pretende processar quem inventar mentiras usando o seu nome.

Eu cheio de coisas para estudar e o povo colocando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia. Muita oração e muito jejum viu? E depois uns processos para quem inventa mentiras ou da a entender!!! É isso. Bom dia que tenho mais o que fazer. Oie oie! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) November 21, 2023