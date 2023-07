Gil do Vigor é vítima de sabotagem de universidade nos EUA

Economista relata que foi reprovado em uma disciplina do programa de PhD após problemas com uma prova durante entrevista no “Mais Você”

Amores, vocês viram esse absurdo que tá acontecendo com o nosso querido Gil do Vigor? Acabei de chegar de casa depois de um café em Copacabana e me deparo com essa notícia. Durante sua participação no programa Mais Você desta quinta-feira (20), o ex-BBB relata todo o drama que tem enfrentado durante seu PhD nos Estados Unidos. Gil contou que foi reprovado em uma das disciplinas por erro da própria instituição e como isso tem o afetado. O ex-BBB recebeu uma nota muito baixa no teste, o que implicaria em sua reprovação, mas aí ele notou que parte da prova que entregou estava faltando. O economista contou que ficou muito mal com isso, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E agora, ele tenta recuperar o documento e descobrir como páginas importantes sumiram da prova. "Minha prova teve 33 páginas, mas da 21 até a 30 tem um buraco. Não tem as páginas, mas eu fiz o meu trabalho. Eu exigi que as páginas que sumiram fossem encontradas", "[…] Não tinha nada na prova, mas estou falando de algo que define o meu futuro. Primeiramente afetou meu emocional, tive uma alergia e fiquei todo vermelho, afetou meu psicológico…", chorou Gil. "Tenho muito respeito à educação, e eu não ligaria para qualquer resultado. Mas eu trabalhei muito, abri mão de muitas coisas, de trabalhos publciitários. Foram quase R$ 5 a R$ 7 milhões de contratos que eu tive que abrir mão. Eu não estou brincando no PhD, estou fazendo muito sério", disse ele. O influenciador ficou furioso depois de fazer uma reclamação na universidade e ao se informado de que ele precisaria refazer o teste por conta da falta de páginas. Ele disse que acredita que possa ter havido uma sabotagem. "Não consigo lidar com injustiça, o mínimo que eu quero é transparência. Não vou aceitar", esbravejou. "Não me deram confiança, não assumiram a responsabilidade. Eu estava indignado, fiquei muito chateado. A coordenadora foi muito clara. Ela disse: 'ou você refaz a prova, ou está fora do PhD [o curso]. Ou seja, estou sendo punido por um erro deles. Mas por que comigo? O que eu fiz?", questionou Gil. A apresentadora tentou acalmá-lo e ainda fez um apelo para que a universidade de Davis, onde Gil estuda, se esforce para resolver a situação. Ela disse ao economista que tem certeza de que uma solução será encontrada. gil do vigor explica toda a situação com a prova dele e páginas "sumidas" esperamos uma pronta resposta da UC Davis ! pic.twitter.com/1NlNxrDUpB — Luisito 🎓🇨🇺 (@oissss) July 20, 2023