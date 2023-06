Gil do Vigor começa a dar aula de matemática no YouTube

O ex-BBB e PhD quer levar matemática para os estudantes que buscam ingressar em uma universidade através do ENEM

Ele é rico, famoso, Phd, Global e ainda dá aula de matemática no YouTube. Gil do Vigor é o sucesso entre os estudantes e não cansa de focar no aprendizado dos brasileiros que querem ingressar em uma universidade pública. O ex-BBB inaugurou seu canal na plataforma onde ensina matemática para as pessoas que querem seguir a vida universitária.

Não é de hoje que Gil mostra como “vigorar” na vida a partir dos estudos. Na sua participação no ‘Mais Você’ ele sempre foca em como os estudos podem mudar a vida das pessoas através de um curso superior.

De acordo com a Forbes, quando o ex-BBB saiu do programa, ele faturou 15 milhões. Depois disso ele assinou contratos com marcas famosas e conseguiu sua bolsa de estudos na Califórnia, nos Estados Unidos.