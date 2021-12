Gente, como assim? A dupla Chrystian e Ralf acabou? Chrystian vai lançar disco solo? Para!

A dupla Chrystian e Ralf se separou e agora o cantor Chrystian vai seguir em carreira solo e já tem projeto para gravação de DVD.

Em nova fase, Chrystian que fazia dupla com Ralf, vai lançar um álbum solo e já tem faixa nova chegando!

Gente… uma das minhas duplas sertanejas preferidas, Chrystian e Ralf acabou! É o fim de uma era e como tudo tem início, meio, fim e novos começos, o cantor Chrystian já está lançando faixa nova “Não dá pra ficar assim”.

Cada um seguindo seu caminho. Foto: Revista Veja.

A parceria entre os irmãos, que já durava quarenta anos acabou e dizem as más línguas que parece não ter acabado muito bem, já que os dois cantores pararam de se seguir nas redes sociais. As últimas aparições da dupla aconteceram durante a pandemia de Covid-19. Eles ainda tinham alguns shows para cumprir em suas agendas, mas… as vezes é bom apostar em novos caminhos, não acham?

Chrystian investirá na carreira solo. Foto: Divulgação.

Chrystian, em entrevista à Rede Record, contou que não houve brigas e que assinou contrato com a Agência Produtora para a carreira solo durante um período de cinco anos. Ele ainda revela que está preparando a gravação de um DVD, da sua Turnê: Tour Romance.

E como diriam os programas de fofoca da TV: Vem coisa boa por aí…