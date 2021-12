Quem é Jean Severo, o advogado bravo que está deixando todos de cabelo em pé?

O julgamento da Boate Kiss está em curso, mas um personagem chamou atenção da web esta semana. Quem é Jean Severo?

O advogado protagonizou uma das cenas que ganharam os sites de notícias e provocou diversas reações na Web.

O triste caso da Boate Kiss veio à tona na imprensa novamente. O julgamento dos acusados pela morte de 242 pessoas que estavam no interior do clube noturno ganhou os sites de notícias e uma figura tem se destacado em meio às transmissões, Jean Severo…

O advogado de defesa dos réus tem chamado atenção de grande número de pessoas nas redes sociais. Com temperamento forte, quase cênico e sempre se mostrando pronto para a briga, Jean já discutiu com o júri e também com o juiz do caso.

Mas quem é Jean Severo?

O advogado ficou conhecido por seu temperamento. Foto: Grupo Sinos.

O advogado possui escritório no Sul do Brasil, na cidade Porto Alegre – RS. Ele já foi advogado de defesa de uma das acusadas do caso Menino Bernardo. Este caso também foi de grande repercussão no país. E atualmente ele é advogado do músico Luciano Bonilha Leão, acusado de ter comprado os fogos de artifício e ter entregue aos membros da banda Gurizada Fandangueira.

O caso da Boate Kiss é um dos mais longos da história da Justiça do Rio Grande do Sul. Tanto em número de páginas, em torno de 19 mil, quanto em tempo de processo.

Painel/memorial das vítimas do caso Boate Kiss. Foto: Terra.

Jean severo também chegou a rasgar o livro escrito pelo promotor de Justiça David Medina. A parte rasgada falava sobre dolo eventual. Depois jogou os papéis todos no chão…

Os ânimos estão exaltados…