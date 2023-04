Gente como a gente: Fernando Collor parcela IPVA de carros de luxo em 60x

Fernando Collor acumula mais de R$1,5 milhão em dívidas nos últimos anos e divide o valor para conseguir quitar a dívida em acordo com a PGE

Depois de todo o bafafá, Fernando Collor ressurge das cinzas direto para a boca das fofoqueiras do Leblon, e do Brasil, sendo gente como a gente e tendo dificuldade de pagar o IPVA dos seus automóveis. O ex-presidente do Brasil está com uma dívida milionária e teve que fazer um acordo com a Procuradoria-Geral do Estado para conseguir quitá-la. De acordo com a Folha de São Paulo, o ex-senador tem seu nome envolvido em parcelas atrasadas do PVA de um automóvel de luxo.

O débito total passa a quantia de R$1,5 milhões e foi dividido em 60 vezes para conseguir pagar. A primeira parcela do acordo já teria sido paga, no total de R$62 mil.

E se engana quem acredita que seja o IPVA de apenas um carro, porque na coleção de Collor, encontramos Bentley, Lamborghini e Rolls-Royce, todos carros de puro luxo. A Justiça chegou a propor um leilão dos carros, mas foi suspenso quando ele propôs um acordo para pagar as dívidas, parece que essa história não tem fim, pois o vaivém já é balela na história.