Gêmeas Lacração saem em defesa de Mc Loma: “Machuca a Paloma e machuca a Melanie”

Lucas ALbert, amigo de Loma, disse que é Lucas Albert, amigo de Loma, disse que é amigo do pai de Melanie, primeira filha da cantora com paternidade em segredodo pai de Melanie, primeira filha da cantora com paternidade em segredo

A casa de Mc Loma pegou fogo em uma quarta-feira agitada para a mamãe de primeira viagem. Lucas Albert, amigo pessoal de Loma, disse que é amigo pessoal do pai de Melanie, machucando Loma, afinal as Gêmeas Lacração apontam que isso é mentira e ele quer ganhar biscoito com o assunto. “Trabalho com verdades, esse amigo que estava na nossa casa está ai falando na internet, pegando biscoito, dizendo que o amigo dele é pai de Melanie, sendo que não é”, disse Mirella Santos. A mãe de Paloma ainda expõe mais detalhes da treta, dizendo que Lucas jpa dormiu na sua casa. “Ele usou a própria mãe para botar o nome dele no centro, ele sabe. e eu encontrar ele, ele vai ver o que eu vou fazer com ele”, desabafou. “Isso machuca, machuca a Paloma e machuca a Melanie”, finalizou Mariely.